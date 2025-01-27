المفوضية تقيم منتدى حول «دور الأحزاب السياسية بالعملية الانتخابية»

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع مشروع بيبول والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، منتدى الأحزاب والكيانات السياسية تحت عنوان “دور الأحزاب والكيانات السياسية في العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية “، وذلك في المركز الإعلامي للمفوضية.

وافتتح المنتدى خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، حيث رحب في كلمته الافتتاحية بالمشاركين من الأحزاب السياسية، مشيدًا “بدورهم المحوري في تعزيز الوعي الانتخابي والمشاركة السياسية”.

وأكد الموسي، “على أهمية تكامل الجهود بين الأحزاب والمفوضية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تُمكّن جميع فئات المجتمع، وخاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر”.

هذا وحضر المنتدى، “عددا من الشخصيات من ممثلى الاحزاب، وقدم أشرف حمودة، مدير إدارة التسجيل والعمليات الخارجية، عرضًا حول آليات تسجيل الناخبين والمرشحين في الانتخابات البلدية، كما قدم رواد الجابرى، رئيس قسم العمليات الخارجية، عرضًا تفصيليًا عن تسجيل المراقبين ووكلاء المرشحين”.

وتناول عبدالرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل، “خطة إدارة التوعية والتواصل الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، المجموعة الثانية لعام 2025 وآليات تنفيذ التوعية الانتخابية بالشراكة مع الاحزاب السياسية”.

كما قدمت ماجدة الكاتب، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، “عرضًا حول دور الأحزاب في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات المجالس البلدية”، بالإضافة إلى ذلك، قدمت نجوى أبوبكر، مسؤولة وحدة دعم المرأة، “عرضًا حول دور الوحدة في توعية المرأة في العملية الانتخابية”.

واختتم المنتدى “بحوار مفتوح ناقش الحضور من خلاله الدروس المستفادة من انتخابات المجالس البلدية، المجموعة الأولى لعام 2024، وأبرز التحديات والفرص لتحسين الأداء في الانتخابات الحالية من خلال خلق برامج توعوية مشتركة مع كافة الاطراف لانجاح العملية الانتخابية”.

"المفوضية تقيم منتدى حول دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية " عقدت المفوضية الوطنية… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الاثنين، ٢٧ يناير ٢٠٢٥