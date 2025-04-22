المفوضية تقيم ورشة عمل تدريبية استعداداً لتوزيع «بطاقات الناخب»

في إطار استعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ عملية توزيع بطاقات الناخب ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) لعام 2025، “انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، ورشة عمل تدريبية بمشاركة منسقي التدريب التابعين لمكاتب الإدارة الانتخابية”.

وحضر الورشة الصادق الزكار، مدير إدارة العمليات الميدانية، وعبد الباسط النفاتي، رئيس قسم التدريب والإجراءات، حيث “تم التأكيد على أهمية هذه المرحلة كأحد المفاصل الأساسية في العملية الانتخابية، لضمان جاهزية الفرق الميدانية ورفع كفاءتها في التعامل مع إجراءات التوزيع”.

ويستمر التدريب لمدة يومين (22–23 أبريل)، “ويتناول عدة محاور رئيسية، من بينها مقدمة حول بطاقة الناخب وأهميتها، والفئات المستهدفة من إصدارها، وآلية تحديد مراكز التوزيع وفترة العمل بها، بالإضافة إلى تشكيل لجان توزيع البطاقة وتوضيح المهام الموكلة لكل عضو”.

كما شمل التدريب “التعريف بمدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي لجان التوزيع، وآليات التواجد في المراكز والتعامل مع المواطنين، واستلام المواد الخاصة بالتوزيع وآليات حفظها، إلى جانب الاستعدادات اللوجستية اليومية، وخطوات تنفيذ عملية التوزيع، وآلية الإغلاق اليومي وإعداد التقارير، فضلاً عن إجراءات التخزين الآمن للمواد بين فترات العمل”.

وتأتي هذه الورشة “في إطار خطة تدريبية متكاملة تهدف إلى ضمان التوزيع السلس والآمن لبطاقة الناخب، وفق معايير النزاهة والشفافية، بما يُعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويُسهم في نجاحها على كافة المستويات”.