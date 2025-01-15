المفوضية تكثّف اجتماعاتها لتعزيز «التوعية الانتخابية»

عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعًا هامًا مع مسؤولي قناة ليبيا الوطنية وقناة ليبيا الرسمية، وذلك بهدف تعزيز التوعية حول المشاركة في انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية 2025”.

وتضمنت المناقشات “خططًا لتعزيز التوعية من خلال توفير تغطية مباشرة للمؤتمرات الصحفية، وإنشاء شريط إخباري وبرامج خاصة. كما تم التطرق إلى سبل استخدام القنوات الفضائية والمسموعة لنشر الرسائل التوعوية وتعزيز المشاركة الانتخابية لدى المواطنين”.

وفي ختام الاجتماع، “قام وفد من قناة ليبيا الوطنية وقناة ليبيا الرسمية بزيارة للمركز الإعلامي للمفوضية، حيث اطلعوا على التجهيزات الخاصة واستعرضوا الإمكانيات المتاحة لدعم الجهود التوعوية”.

هذا “ويعكس الاجتماع التزام المفوضية بتعزيز التوعية الانتخابية، ويعزز التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لضمان مشاركة فعالة للمواطنين في العملية الانتخابية”.

وحضر الاجتماع خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل، وعبد الرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل، إلى جانب المستشارين من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا، محمد الشيخ وطه زرقون، بالإضافة إلى محمد المريمي، مسؤول المركز الإعلامي في المفوضية.

المفوضية تعقد العديد من الاجتماعات لتعزيز التوعية الانتخابية عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٥