المفوضية تكشف نتائج الرصد الإلكتروني لـ«العنف ضد المرأة»

سلمت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، التقرير نصف السنوي لمنصة الرصد الإلكتروني لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات إلى رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، عبد المولى بونتيشة.

وجاء ذلك في إطار ورشة العمل التي نظمها المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تعزيز الأمان الرقمي للمرأة.

وخلال الورشة، استعرضت رئيسة قسم التوعية، السيدة عائشة ثبوت، التقرير الذي أظهر ارتفاعًا بنسبة 89% في حجم العنف الإلكتروني ضد المرأة مقارنةً بانتخابات 2024.

كما تم تقديم خريطة العنف الرقمي، التي توضح المنصات التي تحتضن هذا العنف وآثاره النفسية والمعنوية التي تؤثر سلبًا على مشاركة المرأة السياسية.

وأشار التقرير إلى الفئات الأكثر تعرضًا لهذا العنف، بما في ذلك النساء في المناصب السيادية ومراكز صنع القرار، والنساء المترشحات والعاملات في المؤسسات الحكومية.

كما تم مناقشة الإطار القانوني لتجريم العنف الإلكتروني، وتعزيز سيادة القانون، وبناء آليات المساءلة لضمان الوصول إلى العدالة.

وشهدت الورشة عروضًا متنوعة حول حماية النساء من العنف الرقمي، وشارك فيها كل من ابتسام الساحلي، مدير إدارة المرأة والطفل بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وحسام الدين إسحاق، مدير مشروع سيادة القانون، والسيدة خديجة البوعيشي، مستشارة دعم وتمكين المرأة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويغطي التقرير الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ويتضمن تحليلاً شاملاً للعنف الرقمي ضد المرأة في الانتخابات، استنادًا إلى عملية الرصد والتحليل التي نفذتها المفوضية من خلال منصة “E Monitor+”.