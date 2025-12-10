المفوضية تمدد فترة استلام «بطاقة الناخب» في تاجوراء والجديدة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للناخبين في بلديتي تاجوراء والجديدة عن تمديد فترة استلام بطاقة الناخب، لتصبح نهاية دوام يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 آخر موعد للاستلام.

ودعت المفوضية جميع الناخبين إلى التوجه إلى مراكز التوزيع في بلدياتهم لاستلام بطاقاتهم خلال المواعيد المحددة، لضمان المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية المقبلة.

كما تستمر حملات التوعية في مكاتب الإدارة الانتخابية في بنغازي وطبرق وسرت وسبها، بالتعاون مع شركاء التوعية، استعدادًا ليوم الاقتراع المقرر يوم السبت 13 ديسمبر 2025. وتشمل هذه الحملات بلديات بنغازي وتوكرة وقمينس والأبيار وسلوق وطبرق وقصر الجدي وسرت وسبها، لتعريف المواطنين بإجراءات التصويت وحثهم على المشاركة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025).