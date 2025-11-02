المفوضية تمدد فترة التسجيل لـ«انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه تم تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية في بلديتي تاجوراء والجديدة حتى يوم السبت 8 نوفمبر 2025، داعية جميع المواطنين الراغبين في المشاركة إلى الإسراع بتسجيل بياناتهم لضمان حقهم في التصويت.

هذا وتعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك انتخابات المجالس البلدية والبرلمانية.

وتأتي انتخابات المجالس البلدية كجزء من جهود الدولة لتعزيز الحكم المحلي وتمكين المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مجتمعاتهم المحلية.