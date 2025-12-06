المفوضية تمدّد فترة قبول طلبات المرشحين لانتخابات البلديات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمرار قبول طلبات اعتماد وكلاء المرشحين والمراقبين والإعلاميين الخاصة بانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثالثة لعام 2025، وتستمر الإجراءات حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2025، والذي يشكّل آخر موعد لتلقي طلبات التسجيل.

وتُقدَّم طلبات اعتماد وكلاء المرشحين والإعلاميين والمراقبين المحليين عبر مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة 2025، وتستقبل الإدارة العامة للمفوضية من خلال قسم العمليات الخارجية طلبات اعتماد المراقبين والإعلاميين والضيوف الدوليين.

وتضع المفوضية استمارات التسجيل والاعتماد الخاصة بالمراقبين والإعلاميين عبر منصتها الإلكترونية، بهدف تسهيل إجراءات المشاركة وضمان شفافية العمليات الرقابية.

تأتي هذه الخطوة ضمن ترتيبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ المرحلة الجديدة من انتخابات المجالس البلدية، والتي تشكّل جزءًا من خطة إعادة تفعيل المؤسسات المحلية وتحسين مستوى الخدمات. وشهدت الدورات السابقة مشاركة واسعة من منظمات الرقابة المحلية والدولية، وأسهم ذلك في دعم الشفافية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية. وتعمل المفوضية على توسيع قنوات الاعتماد وضمان مشاركة مختلف الأطراف الرقابية والإعلامية خلال انتخابات 2025.