المفوضية تناقش تعزيز مشاركة «المرأة» في العملية الانتخابية

عُقد صباح اليوم الخميس، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماع رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية القادمة.

وترأست الاجتماع عضو مجلس المفوضية، رباب حلب، بحضور نجوى أبوبكر، مسؤولة وحدة دعم المرأة، وسالينا جوشي، مستشارة المرأة ببعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، ومسؤول البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى زينب النور عبدالكريم، مديرة المؤسسة الدولية للديمقراطية– مكتب ليبيا.

وناقش الاجتماع “التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، مع التركيز على انتخابات المجالس البلدية لعام 2025 (المجموعة الثانية)، وتم التطرق إلى أهمية تهيئة البيئة الانتخابية بحيث تكون مشجعة على المشاركة الفعالة للنساء، وتعزيز الوعي بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار المحلي”.

وخلال الاجتماع، أكدت رباب حلب، “على التزام المفوضية بضمان مشاركة متساوية للمرأة في الانتخابات القادمة، مشيرةً إلى أن دور المرأة أساسي في نجاح العملية الديمقراطية”.

ومن جانبها، استعرضت نجوى أبوبكر، “الجهود التي تقوم بها وحدة دعم المرأة لدعم تمكين المرأة سياسياً، عبر برامج التوعية والتدريب”.

في السياق ذاته، قدمت سالينا جوشي، رؤيتها حول “دور بعثة الأمم المتحدة في دعم الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن البعثة على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني لضمان مشاركة فعالة للمرأة”.

كما تم “مناقشة استراتيجيات التعاون بين المفوضية والمؤسسات الدولية والمحلية لتعزيز مشاركة المرأة، حيث أكدت زينب النور عبدالكريم، على أهمية دعم المجتمع المدني لجهود المفوضية من خلال حملات التوعية والبرامج التدريبية التي تستهدف النساء الراغبات في المشاركة في الانتخابات سواء كناخبات أو مرشحات”.

وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين المفوضية والشركاء الدوليين والمحليين لضمان مشاركة المرأة بفعالية في العملية الانتخابية المقبلة، والعمل على إزالة كافة العقبات التي قد تعيق تقدمها نحو تحقيق دور فاعل في الحياة السياسية”.