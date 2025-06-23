المفوضية تناقش تعزيز مشاركة النساء في استلام «بطاقة ناخب»

عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والمشاركة السياسية، ضمن التحضيرات لإطلاق مرحلة توزيع بطاقة “ناخب” الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.

وافتتحت عضو مجلس المفوضية رباب حلب الاجتماع بالتأكيد على أهمية التواصل والتعاون مع المنظمات النسوية كشريك رئيسي في تعزيز الوعي الانتخابي، وتسهيل حصول النساء على بطاقة “ناخب”، مشيدة بالدور الفاعل الذي لعبته هذه المنظمات في المحطات الانتخابية السابقة، ومؤكدة على تطلعات المفوضية لرفع نسب مشاركة النساء في العملية الانتخابية المقبلة.

وقدّمت عائشة ثبوت، رئيسة قسم التوعية، عرضًا تناول إحصائيات مشاركة النساء في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، إضافة إلى شرح شامل حول بطاقة “ناخب”، أهدافها، وآلية استلامها، وأهميتها في الاقتراع وتزكية المرشحين.

وأدارت خديجة البوعيشي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلسة نقاشية تناولت سبل تشجيع النساء على استلام البطاقة الانتخابية، ودور المنظمات في تنفيذ حملات توعية فاعلة، كما ناقش المشاركون آليات التنسيق بين المفوضية والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، واقتراح مبادرات عملية لتحفيز المشاركة النسائية.

يذكر أن الاجتماع حضره عدد من مسؤولي المفوضية، من بينهم نجوى برزويل، مسؤولة وحدة دعم المرأة، ونيروز البدوي، منسقة الوحدة، إلى جانب فاليريا اليقيري، مستشارة التوعية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.