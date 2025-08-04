المفوضية تعقد اجتماعاً تنسيقياً لاستعراض خطة التوعية بـ«انتخابات المجالس البلدية»

في إطار الاستعدادات الجارية لمرحلة الاقتراع ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماعًا تنسيقيًا مع منسقي التوعية بالمكاتب الانتخابية، لمناقشة خطة التوعية المعتمدة من قبل مجلس المفوضية.

وافتتح الاجتماع خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل، بحضور السيدة عائشة تبوت، رئيسة قسم التوعية، والسيد عبدالرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل، إلى جانب مستشاري الإدارة من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز محاور خطة التوعية وآليات تنفيذها، مع التأكيد على تنسيق الجهود مع شركاء التوعية، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز وعي الناخبين بأهمية مشاركتهم في عملية الاقتراع المقررة في 16 أغسطس 2025.

كما ناقش المشاركون الوسائل والأدوات المستخدمة في الحملات التوعوية، سواء عبر الإعلام التقليدي أو المنصات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الرسائل الاتصالية وتحقيق الأثر المطلوب.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات والأنشطة التي تنفذها المفوضية استعدادًا ليوم الاقتراع، بما يضمن جاهزية فرق العمل وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والجاهزية في العملية الانتخابية.