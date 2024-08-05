المفوضية تناقش خطة التوعية الانتخابية

عقد مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي اجتماعا بحضور رئيس قسم التواصل عبد الرؤوف شنب، وممثل عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ومنسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية وذلك عبر تطبيق Google Meet.

وناقش الحضور، خلال الاجتماع، خطة التوعية استعداداً لمرحلة توزيع بطاقة «ناخب»، ومرحلة الترشح لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى، والمعوقات التي قد تواجه المنسقين في عملية التوعية، وآلية التنسيق مع الشركاء في تنفيذ الحملات التوعوية الخاصة بالمرحلة.

وذلك من خلال وضع منهجية واضحة للتواصل والتفاعل مع المنسقين وشركاء العملية الانتخابية في مجال التوعية الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التجهيز للبدء الفعلي في مرحلة توزيع بطاقة ناخب ومرحلة الترشح لانتخابات المجالس البلدية 2024 خلال الفترة القادمة.