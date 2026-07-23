المفوضية تنجز مرحلة جديدة من انتخابات «نقابة المعلمين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استكمال عملية الاقتراع في عدد من النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين، ضمن الانتخابات الجارية لاختيار مجالس هذه النقابات.

وقالت المفوضية، في بيان نشرته اليوم الخميس 23 يوليو 2026، إن عملية الاقتراع أُنجزت في عدد من النقابات الفرعية وسط أجواء تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات والضوابط المعتمدة.

وأكدت أن سير العملية الانتخابية يعكس حرص مختلف الأطراف المشاركة على إنجاح هذا الاستحقاق، وضمان إجراء الانتخابات وفق القواعد المنظمة لها.

وأوضحت المفوضية أن الانتخابات ستتواصل في بقية النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين، وفق الجدول الزمني المعتمد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026، على أن تستكمل مراحل الاقتراع تباعاً حتى 27 يوليو 2026.

وشددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استمرار تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن النزاهة والشفافية، وصولاً إلى استكمال انتخاب جميع النقابات الفرعية ضمن المواعيد المحددة.