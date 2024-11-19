المفوضية تنشر آخر إحصائيات مركز العد المتعلقة بنتائج الانتخابات

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، آخر إحصائيات مركز العد والإحصاء المتعلقة بنتائج الانتخابات.

وبحسب الإحصاءات، بلغت نسبة استمارات التسوية المنجزة 78٪ حتى الساعة 2:00 ظهرا بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

واستمارت التسوية المستلمة 1550 (10%)، واستمارت التسوية التي انتهت من عملية التدقيق 1208 (78%)، واستمارت التسوية التي تم ادخالها 1208(78%).

أرقام وإحصائيات عملية انتخاب 58 بلدية التي أجريت يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024.

نسبة المقترعين الأولية 74% من اجمالي عدد الناخبين اللذين استلموا بطاقتهم ويحق لهم التصويت في الـ 58 مجلس بلدي.

اجمالي عدد الناخبين الذين استلموا بطاقتهم ويحق لهم التصويت في الـ 58 مجلس بلدي 186,055

نسبة الناخبين الرجال 70% (130.142)

نسبة الناخبات النساء 30% (55,913)

عدد مراكز الانتخاب 352

عدد محطات الاقتراع 777

عدد محطات الرجال 419

عدد محطات النساء 358

عدد موظفي مراكز الانتخاب 4,914

اجمالي عدد المرشحين 2,331

عدد القوائم 195

عدد مرشحي القوائم 1,786

عدد المرشحين الأفراد 545

نسبة المرشحين الرجال 74% (1316)

نسبة المرشحات النساء 30% (55913)

نسبة المرشحين الرجال 97% (528)

نسبة المرشحات النساء 3% (17)

عدد وكلاء المرشحين 4,877

عدد المراقبين المحليين 1,375

عدد الإعلاميين المحليين 94

عدد الضيوف الدوليين 64

عدد الإعلاميين الدوليين 14

عدد رجال الأمن من ضباط وأفراد 23,787