المفوضية تنشر آخر إحصائيات مركز العد المتعلقة بنتائج الانتخابات

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، آخر إحصائيات مركز العد والإحصاء المتعلقة بنتائج الانتخابات.
وبحسب الإحصاءات، بلغت نسبة استمارات التسوية المنجزة 78٪ حتى الساعة 2:00 ظهرا بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.
واستمارت التسوية المستلمة 1550 (10%)، واستمارت التسوية التي انتهت من عملية التدقيق 1208 (78%)، واستمارت التسوية التي تم ادخالها 1208(78%).
أرقام وإحصائيات عملية انتخاب 58 بلدية التي أجريت يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024.
نسبة المقترعين الأولية 74% من اجمالي عدد الناخبين اللذين استلموا بطاقتهم ويحق لهم التصويت في الـ 58 مجلس بلدي.
اجمالي عدد الناخبين الذين استلموا بطاقتهم ويحق لهم التصويت في الـ 58 مجلس بلدي 186,055
نسبة الناخبين الرجال 70% (130.142)
نسبة الناخبات النساء 30% (55,913)
عدد مراكز الانتخاب 352
عدد محطات الاقتراع 777
عدد محطات الرجال 419
عدد محطات النساء 358
عدد موظفي مراكز الانتخاب 4,914
اجمالي عدد المرشحين 2,331
عدد القوائم 195
عدد مرشحي القوائم 1,786
عدد المرشحين الأفراد 545
نسبة المرشحين الرجال 74% (1316)
نسبة المرشحات النساء 30% (55913)
نسبة المرشحين الرجال 97% (528)
نسبة المرشحات النساء 3% (17)
عدد وكلاء المرشحين 4,877
عدد المراقبين المحليين 1,375
عدد الإعلاميين المحليين 94
عدد الضيوف الدوليين 64
عدد الإعلاميين الدوليين 14
عدد رجال الأمن من ضباط وأفراد 23,787
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