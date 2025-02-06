المفوضية تنشر أماكن تقديم «طلبات الترشح» للانتخابات البلدية

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتفصيل، أماكن تقديم طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”.
وفي 19 يناير الفائت 2025، فتحت المفوضية باب الترشح بالمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، البالغ عددها 63 مجلسا بلديا، والتي تستمر 21 يوما إلى 8 فبراير الجاري.
هذا وجرت في 16 نوفمبر الماضي 2024، انتخابات المرحلة الأولى في 58 بلدية، وشهدت مشاركة بنسبة 74% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
#أماكن_تقديم_طلبات_الترشح مفوضية سرت :⤵️ https://hnec.ly/المفوضية_الوطنية_العليا_للانتخابات_مكتب_سرت مفوضية…تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الخميس، ٦ فبراير ٢٠٢٥
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