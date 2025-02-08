المفوضية تنشر «استمارات الترشح» لانتخابات «المجموعة الثانية»

عين ليبيا | نُشر: السبت، 8 فبراير 2025 - 12:25 نُشر: السبت، 8 فبراير 2025 - 12:25
ليبيا
استقبال طلبات الترشح بمكاتب الإدارة

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، نماذج واستمارات الترشح، لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”.

#نماذج_واستمارات_الترشح للاطلاع على نماذج و استمارات الترشح الضغط على الرابط التالي : ⤵️ https://hnec.ly/فتح_باب_الترشح #انتخابات_المجالس_البلدية_2025

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في السبت، ٨ فبراير ٢٠٢٥

#متابعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 لاستقبال طلبات الترشح بمكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس…

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في السبت، ٨ فبراير ٢٠٢٥
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