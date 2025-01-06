المفوضية تنشر القوائم الأولية للترشح لانتخاب «النقابة العامة للأطباء»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، نشر القوائم الأولية المتقدمة للترشح لانتخاب النقابة العامة للأطباء، وذلك لمدة (2 يومان عمل) من تاريخ الإعلان.

وأشارت المفوضية، إلى أنه “لم تتقدم للجنة إلا قائمة واحدة للترشح والمرفقة بهذا الإعلان، وستتم عملية نشر القائمة كذلك بالمقرات التالية:

1- مقر اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الكائن بمدينة طرابلس طريق الهضبة الشرقية بجانب مقر صندوق التضامن الاجتماعي.

2- مقر النقابة العامة الكائن بطرابلس شارع الجرابة مقابل مركز طرابلس للذهب.

#إعـلان تعلن اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات ، علي نشر… تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الاثنين، ٦ يناير ٢٠٢٥