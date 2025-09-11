المفوضية تنشر بياناً تفصيلياً بطعون «انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية عن نشر بيان تفصيلي يخص الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية.

واستعرض البيان إجمالي عدد الطعون المقدمة، ويوضح توزيعها على البلديات التي شملتها الانتخابات، بالإضافة إلى بيان فحوى الأحكام الصادرة والنتائج المترتبة عنها. وتشير المفوضية إلى أن هذه البيانات تمثل جزءاً من جهودها لضمان اطلاع الناخبين والمرشحين على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، بما يعزز الثقة بمخرجاتها.

وأكدت المفوضية أن نشر هذا البيان يأتي في إطار التزامها بالمبادئ الأساسية للشفافية والمصداقية في إدارة الانتخابات، مشددة على احترامها الكامل للأحكام القضائية باعتبارها المرجعية النهائية للفصل في جميع النزاعات الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تمثل استمراراً للجهود التي تقوم بها المفوضية لتعزيز الثقافة الانتخابية في البلاد، وضمان مشاركة نزيهة ومسؤولة لكل الأطراف المعنية، مع توفير كل المعلومات التي من شأنها توضيح الإجراءات القانونية والنتائج العملية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

المفوضية تنشر بياناً تفصيلياً بالطعون الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025) في إطار التزامها… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ١١ سبتمبر ٢٠٢٥