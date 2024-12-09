قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بتنفيذ عملية انتخاب مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، حيث افتتح مركز الانتخاب الكائن بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي أبوابه من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً.

ويبلغ عدد الناخبين 216 ناخب، وشارك في عملية الاقتراع عدد 85 ناخب، أي ما نسبته 39%، حيث تم التنافس على عدد (7) مقاعد لمنصب رئاسة وعضوية النقابة من قبل عدد (9) مرشحين.



تجدر الإشارة إلى أن “عملية الاقتراع أشرف على تنفيذها موظفو مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي وبإشراف مباشر من قبل اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

المفوضية تنفذ عملية انتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات… تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤