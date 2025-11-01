المفوضية تنفي تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات

نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل العملية الدراسية لمدة أسبوع بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة.

وأوضحت المفوضية في بيان نشرته على منصاتها الرسمية، أن المنشورات التي حملت عنوان “عاجل” أو نُسبت إلى وزير التعليم علي العابد هي أخبار مضللة، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثوقة المنتشرة على الإنترنت.

ودعت المفوضية المواطنين إلى متابعة أخبار الانتخابات فقط عبر القنوات الرسمية للمفوضية ووزارة التعليم، وعدم الاعتماد على المصادر المجهولة أو الصفحات غير الموثقة.