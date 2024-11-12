المفوضية تنهي مرحلة تدريب موظّفي مراكز الاقتراع

أنهى قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع مستويات تدريب موظفي عملية الاقتراع بكامل مكاتب الإدارات الانتخابية المستهدفة بلدياتها بانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الأولى 2024”.

وبحسب المفوضية، “استهدف في مرحلة تدريب الاقتراع قرابة 5000 موظف وموظفة موزعين على 58 بلدية بإجمالي 352 مركزا انتخابيا وبإجمالي 777 محطة اقتراع”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذه الخطوات تأتي في إطار الاستعداد ليوم الاقتراع المقرر يوم السبت القادم 16 نوفمبر 2024”.

المفوضية تنهي مرحلة تدريب موظفي مراكز الاقتراع أنهى قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الثلاثاء، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤