المفوضية تنهي مرحلة جديدة من انتخابات «نقابة المعلمين»

أنجزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، استكمال عملية انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المعلمين في ليبيا، بعد إجراء الاقتراع في 132 نقابة فرعية، وسط أجواء تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات والضوابط المعتمدة.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن العملية الانتخابية شهدت تعاونًا بين اللجان المشرفة والجهات ذات العلاقة، ما أسهم في سير الاقتراع بسلاسة، وعكس حرص مختلف الأطراف على إنجاح هذا الاستحقاق النقابي وفق معايير النزاهة والشفافية.

وأكدت المفوضية أن استكمال انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المعلمين يأتي ضمن الجدول الزمني المعتمد، وفي إطار الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وثمنت المفوضية جهود اللجان الانتخابية والعاملين على تنظيم الاقتراع، إضافة إلى كل الجهات التي ساهمت في إنجاح العملية، مؤكدة استمرارها في استكمال بقية الإجراءات المرتبطة بالانتخابات وإعلان النتائج وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتندرج هذه الانتخابات ضمن المسارات النقابية الهادفة إلى تجديد الهياكل التنظيمية للنقابات وتعزيز مشاركة منتسبيها في اختيار ممثليهم عبر آليات انتخابية منظمة.