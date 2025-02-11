المفوضية تواصل بناء «القدرات الإعلامية» لتغطية الانتخابات

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل التدريبية الأولى التي نظمتها المفوضية، بالتعاون مع قناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية الفضائيتين والمسموعتين، وذلك في مقر المركز الإعلامي للمفوضية. الورشة، التي استمرت لمدة يومين، هدفت إلى تعزيز قدرات معدي البرامج ومحرري الأخبار في تغطية العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية ـ 2025).

وفي اليوم الثاني من الورشة، افتتح خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، الجلسات التدريبية مرحباً بالمشاركين ومؤكداً على “أهمية استمرارية التعاون مع وسائل الإعلام في توعية المواطنين بالعملية الانتخابية وتوفير المعلومات الدقيقة في كافة مراحلها”.

وتضمن برنامج اليوم الثاني عدة محاور رئيسية، بدأها مصطفى الفرجاني من الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بمحاضرة حول “مواجهة الأخبار المضللة والزائفة أثناء العملية الانتخابية”، حيث استعرض “آليات رصد وتفنيد الأخبار الزائفة التي قد تؤثر سلباً على العملية الانتخابية”، وشاركه في الجلسة محمد الصغير، مدير منصة “فلتر”، حيث قدم “مداخلة عن دور المنصة في مكافحة الأخبار المضللة في البيئة الرقمية المرتبطة بالانتخابات”.

كما تناولت ماجدة الكاتب، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية، “محوراً هاماً بعنوان “دور الإعلام في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة”، مشددة على ضرورة تمكين الإعلام من تسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الانتخابية، وتوفير المعلومات والتسهيلات اللازمة لضمان مشاركتهم بفاعلية”.

وفي محور آخر، قدّم حسن العلواني، رئيس قسم المرشحين والكيانات السياسية بالمفوضية، “عرضاً حول “الطعون الانتخابية”، استعرض فيه آليات تقديم الطعون ومتابعتها وفقاً للقوانين المعمول بها، بما يضمن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية”.

واختتم اليوم، “بجولة للمشاركين في مقر المفوضية، شملت إدارات وأقسام الإدارة العامة للمفوضية ومركز العد والإحصاء، حيث تم التعرف على آليات العمل والإجراءات التنظيمية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية”.

وتأتي هذه الورشة “ضمن جهود المفوضية في بناء القدرات الإعلامية لضمان تغطية موضوعية وشاملة للانتخابات البلدية المقبلة، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية”.

اختتام ورشة العمل التدريبية الأولى لموظفي قناتي ليبيا الرسمية وليبيا الوطنية حول تغطية الانتخابات البلدية اختتمت اليوم… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥