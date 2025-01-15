المفوضية تواصل تعزيز التعاون مع الشركاء لإنجاح الانتخابات

في إطار التحضيرات الجارية لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية 2025″، عقد منسقو التوعية والتواصل في مكاتب الإدارة الانتخابية، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع شركاء العملية الانتخابية.

وبحسب المفوضية، “تضمنت هذه الاجتماعات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وسائل الإعلام المسموعة، سفيرات التوعية، مفوضية الكشافة والمرشدات، اتحادات الطلبة، بيوت الشباب،المجلس القومى للمرأة وعدد من الجهات الفاعلة الأخرى”.

وتهدف هذه الاجتماعات “إلى وضع خطة شاملة للتوعية الانتخابية مع التركيز على المرحلة الأولى المتعلقة بفتح سجل المترشحين، وتم استعراض وسائل التعاون المختلفة لضمان إيصال الرسائل التوعوية إلى كافة شرائح المجتمع وتعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي”.

ويأتي هذا التعاون في “إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة المدنية وضمان نجاح الانتخابات البلدية، بما يسهم في تحقيق مشاركة مجتمعية أوسع وأكثر تأثيرًا في العملية الديمقراطية”.

"منسقو التوعية والتواصل يعززون التعاون مع الشركاء لإنجاح انتخابات المجالس البلدية 2025" في إطار التحضيرات الجارية… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٥