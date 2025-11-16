المفوضية تواصل توزيع بطاقات الناخبين واستعراض قوائم الترشح للنقابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن استمرار توزيع بطاقات الناخبين في عدد من البلديات المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، وتشمل المدن: طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سرت، وسبها.

وأوضحت المفوضية أن الاستلام يتم من مركز الانتخاب الذي تم التسجيل فيه، مع إبراز إثبات الهوية، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مؤكدة على أهمية مشاركة المواطنين في عملية التصويت تحت شعار: #بطاقتك_هي_صوتك #خوذها_وشارك_في_التصويت.

كما تواصل مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن المستهدفة حملات التوعية الميدانية بالتعاون مع شركاء التوعية، لضمان اطلاع المواطنين على إجراءات الاستلام وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية نشر القائمة الأولية للمرشحين لانتخاب النقابة العامة للمخلصين الجمركيين، على أن تظل القائمة متاحة للاطلاع وتقديم الطعون خلال مدة قانونية محددة بيومين من تاريخ النشر.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استعداد ليبيا لإجراء انتخابات شفافة وفعالة على المستويين البلدي والمهني، مع التركيز على ضمان مشاركة واسعة للمواطنين.