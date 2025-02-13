المفوضية تواصل جهودها لضمان تنظيم انتخابات «نزيهة وشفافة»

باشرت مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية- المجموعة الثانية لعام 2025 بتركيب اللوحات الإرشادية الخاصة بأرقام المراكز الانتخابية، ولوحات لجان تسجيل الناخبين، بالإضافة إلى لوحات المراكز المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة. تأتي هذه الخطوة استعداداً لفتح باب التسجيل بسجل الناخبين.

وبحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “يتم تركيب هذه اللوحات تحت إشراف ومتابعة دقيقة من قبل منسقي العمليات الميدانية في مكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك لضمان أن تكون جميع الإرشادات واضحة ومطابقة للمعايير الفنية المعتمدة. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الوصول وتوفير تجربة انتخابية سلسة وفعّالة لجميع المواطنين”.

وتأتي هذه التحضيرات “كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها المفوضية لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، تسهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتحقيق المشاركة الشاملة لكافة فئات المجتمع”.

مكاتب الإدارة الانتخابية تبدأ تركيب اللوحات الإرشادية استعداداً لانتخابات المجالس البلدية 2025 باشرت مكاتب الإدارة… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ١٣ فبراير ٢٠٢٥