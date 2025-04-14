المفوضية تواصل جهودها لنجاح انتخابات «المجالس البلدية»

كثّف منسقو التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “جهودهم الميدانية في البلديات المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، عبر تنفيذ حملات توعية لحث المواطنين على التسجيل في سجل الناخبين”.

وتأتي هذه الحملات “بالتعاون مع شركاء التوعية من مؤسسات المجتمع المدني والحركة العامة للكشافة والمرشدات والجهات الشبابية الفاعلة”.

وتهدف الحملة إلى “رفع نسبة المشاركة وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي”.

يُذكر أن سجل الناخبين “سيُقفل يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 على تمام الساعة 11:59 ليلاً”.

في السياق، أصدرت المفوضية إعلاناً “للناخبين ذوي الإعاقة”، المسجلين بسجل الناخبين، وقالت: “يمكن التواصل لتحديد رقم مركز الانتخاب و تصنيف الإعاقة وذلك بالاتصال على الرقم : 0945001441، أو إرسال رسالة نصية (sms) على نفس الرقم تحتوي على رقم مركز الانتخاب الذي سجلت به وتصنيف الإعاقة لديك، أو تعبئة النموذج من هنا”.