المفوضية تواصل حملات التوعية بـ«سجل الناخبين»

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع برلمان الشباب ومنظمة المبادرون الشباب، “حملة توعية للتسجيل في سجل الناخبين داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية اللغات بجامعة طرابلس القاطع (ب)”.

وأمس، “نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع برلمان الشباب ومنظمة المبادرون الشباب، حملة توعية للتسجيل في سجل الناخبين داخل “كلية الزراعة” بجامعة طرابلس”.

وسبق ذلك، أن “نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع برلمان الشباب ومنظمة المبادرون الشباب، حملة توعية للتسجيل في سجل الناخبين داخل كلية “تقنية المعلومات” بجامعة طرابلس”.