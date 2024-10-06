المفوضية تواكب الانتخابات الرئاسية في تونس 

وصل وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة محمد العلوص، إلى دولة تونس، كضيوف بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024.

وعلى هامش الزيارة، استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، رفقة عدد من أعضاء الهيئة، وفد المفوضية في المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات.

وأشاد “بوعسكر”، “بمتانة علاقات التعاون القائمة بين الهيئة والمفوضية، والمستمدة من العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما قدم نبذه عن القانون الانتخابي في دولة تونس، واطلع الوفد على الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات”.

من جهته أكد “العلوص”، “أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المفوضية على دعم وتعزيز علاقات التعاون مع الهيئة، مشيداً في الوقت ذاته بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، متمنياً النجاح للانتخابات الرئاسية التونسية”.

هذا وضم الوفد إلى جانب”العلوص”، موظفي وحدة دعم المرأة و مكاتب الإدارة الانتخابية وسفيرات التوعية.