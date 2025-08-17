المفوضية توضح: إعلان نتائج انتخابات البلديات خلال 21 يوماً كحد أقصى

أكدت المفوضية أن الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025) سيكون خلال مدة أقصاها 21 يوماً، نافيةً ما يتم تداوله حول مواعيد أقصر.

وأوضحت أن سرعة الانتهاء من إدخال البيانات وإعلان النتائج تتوقف على عدد حالات إعادة العد التي قد تفرضها أخطاء أو عدم وضوح في حساب الأصوات ببعض محطات الاقتراع، إضافةً إلى عملية التدقيق اللازمة للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان الشفافية.

وتأتي تصريحات المفوضية في ظل تزايد الشائعات حول تأخير إعلان نتائج انتخابات المجالس البلدية، والتي تمثل المجموعة الثانية لعام 2025.

وتعكس هذه الانتخابات أهمية محلية كبيرة، إذ تحدد مستقبل الإدارة المحلية في مختلف المناطق، وتؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتشدد المفوضية على أن أي تأخير محتمل يعود أساساً إلى عمليات إعادة العد والتدقيق لضمان دقة النتائج ومصداقيتها، خاصة في ظل حالات الأخطاء أو عدم وضوح الأصوات في بعض محطات الاقتراع.

كما تؤكد الإجراءات الصارمة للتسوية والتحقق من صحة النتائج على حرصها على الشفافية والنزاهة الانتخابية.

مدير إدارة إنفاذ القانون يشيد بجهود منتسبي الإدارة في تأمين انتخابات المجالس البلدية

أشاد مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اللواء عبد الحكيم الخيتوني، بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الإدارة في تأمين انتخابات المجالس البلدية في طرابلس الكبرى ومدينة زليتن.

وقال الخيتوني إن التفاني وروح التعاون التي أظهرها المنتسبون كان لها أثر ملموس في تأمين مراكز الاقتراع وضمان سير العملية الانتخابية بنجاح، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس الحرص على إنجاح العرس الديمقراطي.

ودعا الجميع إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية والعطاء الدائم من أجل خدمة المجتمع.