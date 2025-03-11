«المفوضية» توضّح حقيقة وجود منصة افتراضية باسم «بلديتي تنتخب»

انتشرت معلومات تزعم وجود منصة افتراضية باسم “بلديتي تنتخب”، تتيح تسجيل المترشحين والناخبين والتصويت الرقمي، في محاولة لإضفاء الشرعية على ممارسات زائفة تشكل خرقًا لصلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحول ذلك، أكد مجلس المفوضية لمنصة “فلتر”، “أن هذه المنصة لا تتبع المفوضية، وهي مجهولة المصدر ولا تمتلك أي شرعية قانونية”.

يذكر “أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الدستورية الوحيدة المخولة بالإشراف الفني على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية للمجالس البلدية، وذلك بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013 وتعديلاته، وأي محاولة لإنشاء منصات غير رسمية للتسجيل أو التصويت الافتراضي من جهات غير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تندرج ضمن الجرائم الإلكترونية، لما تمثله من تهديد لنزاهة الانتخابات وتضليل للرأي العام”.