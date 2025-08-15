المفوضية توضّح خطوات الاقتراع لانتخابات «المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن الخطوات الإجرائية لعملية الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية، وذلك في إطار جهودها لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وتسهيل مشاركة الناخبين.

وأوضحت المفوضية أن عملية الاقتراع تبدأ بتوجه الناخب إلى مركز الانتخاب المسجل به، والتأكد من وجود اسمه في قوائم الناخبين المعلّقة، ثم الانتقال إلى محطة الاقتراع، بعد ذلك يقوم الناخب بتقديم بطاقته الانتخابية ومستند إثبات الهوية إلى الموظف المختص، ويسلّم بطاقته للتوقيع في سجل الناخبين.

وبحسب المفوضية، يتسلم الناخب ورقتين للاقتراع: ورقة زرقاء خاصة بالمترشحين بنظام القائمة، وورقة ذهبية خاصة بالمترشحين بالنظام الفردي، ليتوجه بعدها إلى خلوة الاقتراع لاختيار قائمة واحدة ومرشح واحد فقط، ثم يضع كل ورقة في الصندوق المخصص لها قبل مغادرة المركز.

وأكدت المفوضية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن المعايير المعتمدة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالخطوات المحددة والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق المحلي.