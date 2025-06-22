المفوضية توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الليبية لتعزيز الوعي الانتخابي

وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، وذلك في إطار جهود الطرفين لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع الليبي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر ديوان مجلس المفوضية في طرابلس، حيث وقع عن جانب المفوضية رئيس مجلسها، الدكتور عماد السايح، وعن الجانب المقابل رئيس الأكاديمية، الدكتور رمضان المدني، بحضور عضو مجلس المفوضية، عبدالحكيم الشعاب.

وتتضمن مذكرة التفاهم، التي اشتملت على 12 مادة، مجالات تعاون متعددة تهدف إلى تعزيز الوعي الانتخابي، ورفع مستوى المعرفة بأهمية المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى دعم الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الانتخابات والديمقراطية.

كما تنص الاتفاقية على تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة، تشمل الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات محلية ودولية مناظرة لدعم التنمية المجتمعية وترسيخ ثقافة المشاركة الديمقراطية.