المفوضية تُسلّم حسابها الختامي لسنة 2024 إلى وزارة المالية

ضمن إطار التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، أعلنت المفوضية عن إقفال الحسابن الختامي للسنة المالية 2024، حيث تم تسليمه رسميًا إلى إدارة الحسابات بوزارة المالية.

ويأتي هذا الإجراء “في سياق حرص المفوضية على التقيد بالمعايير والضوابط المالية المعمول بها، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ المساءلة والمحافظة على المال العام، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية المنظمة للعمل المالي في مؤسسات الدولة”.

وأكدت المفوضية أن “هذا الإجراء يعكس التزامها المستمر بالشفافية والتدقيق، كجزء من منظومتها الإدارية، بما يدعم جهودها في إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات النزاهة والاحترافية”.

وفي 9 أبريل، التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عماد السايح”، “لمناقشة الملاحظات التي أبدها الديوان بشأن بعض جوانب العمل داخل المفوضية”.

وتم خلال الاجتماع “استعراض الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المالية للمفوضية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشفافية، بما يضمن تطبيق المعايير القانونية والمالية في عمل المفوضية”.