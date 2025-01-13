المفوضية تُصدر «مدونة سلوك» لمكافحة المخاطر الرقمية في الانتخابات

أصدرت المفوضية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA) وشركاء من منظمات المجتمع المدني، مدونة سلوك جديدة تهدف إلى مناهضة المخاطر الرقمية في العملية الانتخابية.

وتستهدف المدونة “الأحزاب السياسية، وسائل الإعلام، والمترشحين لضمان استخدام آمن للتقنيات الرقمية خلال الحملات الانتخابية. كما تركز على حماية خصوصية الناخبين وتعزيز الوعي الرقمي، بالإضافة إلى الحد من التدخلات الرقمية التي قد تؤثر على نزاهة الانتخابات”.

وتأتي هذه المبادرة “لمواكبة التحديات الرقمية المتزايدة في الانتخابات الحديثة، حيث تُعد المدونة خطوة أساسية لتعزيز الشفافية والحد من المعلومات المضللة. يمكن للجمهور الاطلاع على المدونة عبر الموقع الرسمي للمفوضية”.

للاطلاع على المدونة الضغط على الرابط التالي:

https://hnec.ly/wp-content/uploads/2025/01/مدونة-السلوك-المتعلقة-بمناهضة-المخاطر-الرقمية-العملية-الانتخابية.pdf