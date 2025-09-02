المفوضية تُطلق برنامجًا تدريبيًا حول تحديات المرحلة في الانتخابات البلدية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فعاليات البرنامج التدريبي حول “إدارة القضايا وتحديات المرحلة في الانتخابات البلدية”، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم مشترك مع المجلس الأعلى للقضاء، وبدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.

وحضر افتتاح البرنامج عضو مجلس المفوضية السيد أبوبكر مرده، إلى جانب نخبة من المدربين المتخصصين في الشأنين الانتخابي والقانوني. ويتناول البرنامج عدة محاور رئيسية، أبرزها: المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، الإطار القانوني للمنازعات الانتخابية، خصائص وأنواع المنازعات الانتخابية، بالإضافة إلى محاكاة عملية ليوم الاقتراع.

ويهدف هذا التدريب إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية والقانونية بالمفوضية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التحديات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في إدارة العمليات الانتخابية.