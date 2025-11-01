المفوضية تُعلن آخر موعد لتسجيل الناخبين في 9 بلديات

ليبيا
أرشيفية/مفوضية الانتخابات
أجواء الجولة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن جميع مقار لجان طلبات التسجيل مفتوحة اليوم حتى الساعة 2:30 ظهرًا، لاستقبال طلبات المواطنين.

وأوضحت المفوضية أن غدًا الأحد سيكون آخر موعد لقبول طلبات التسجيل في البلديات التسع المستهدفة، وهي: بنغازي، توكرة، سلوق، الأبيار، قمينس، سرت، سبها، طبرق، وقصر الجدي، مع التأكيد على غلق جميع اللجان في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.

وأشارت المفوضية إلى إمكانية الاطلاع على أماكن المقار عبر الرابط الرسمي: https://hnec.ly/مقار_لجان_قبول_طلبات_التسجيل_(المجموعة_الثالثة_2025)

