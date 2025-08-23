المفوضية تُعلن إغلاق مراكز الاقتراع في بلديات الزاوية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء اليوم، عن إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك ضمن عملية انتخابات المجالس البلدية التي جرت في عدد من البلديات.

وشملت العملية الانتخابية كل من بلديات: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الشمال، الزاوية الغرب، صبراته، صرمان، وبئر الغنم، حيث جرى تنظيم عملية التصويت بسلاسة.

وأكدت المفوضية أن عملية الإغلاق تمت وفق الجدول الزمني المحدد، وتباشر حالياً فرقها أعمال الفرز تمهيداً لإعلان النتائج الأولية في وقت لاحق.

وتُعد هذه الانتخابات جزءاً من جهود الدولة لإعادة بناء المؤسسات المحلية، وتحقيق مبدأ اللامركزية، من خلال تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم على المستوى البلدي.

وعملت المفوضية، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمجتمع المدني، على ضمان جاهزية مراكز الاقتراع، وتوفير بيئة آمنة وشفافة تتيح للناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية، في ظل ظروف أمنية وإدارية مستقرة نسبياً داخل البلديات المستهدفة.