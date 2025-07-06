المفوضية تُنبه المترشحين لتقديم قوائم التزكية قبل انتهاء المدة

نبهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع المترشحين، سواء بنظام القائمة أو الفردي، إلى ضرورة الإسراع في تقديم قوائم التزكية ضمن المدة المحددة، مؤكدة أن عدم الالتزام بهذا الشرط سيؤدي إلى استبعاد القوائم أو الأفراد المخالفين من الترشح.

وأوضحت المفوضية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية وضمان استيفاء الشروط القانونية لجميع المترشحين.

ويُعد شرط التزكية أحد المتطلبات الأساسية التي أقرها القانون الانتخابي الليبي بهدف تعزيز الشفافية وضمان الجدية في الترشح، ويُلزم هذا الشرط المترشحين، سواء ضمن القوائم أو بشكل فردي، بجمع عدد معين من التوقيعات من الناخبين المؤيدين لترشحهم، وهو ما يُعرف بالتزكية الشعبية.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع الترشحات الشكلية أو غير الجادة، والتأكد من أن المترشح يحظى بحد أدنى من التأييد الشعبي في دائرته الانتخابية، وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على التحقق من صحة هذه التزكيات ومطابقتها للضوابط القانونية قبل اعتماد أي ترشح.