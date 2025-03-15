«المفوضية» تُنظم حملة توعية للتسجيل في الانتخابات

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “حملة توعوية داخل كلية التربية بجامعة طرابلس، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحفيز النساء على التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية، المجموعة الثانية 2025”.

وشهدت الحملة “توزيع مطويات توعوية للطالبات وأعضاء هيئة التدريس تحتوي على إرشادات حول كيفية التسجيل في سجل الناخبين، بالإضافة إلى تقديم معلومات مفصلة حول أرقام مراكز الانتخاب في مختلف البلديات المستهدفة”.

وتأتي هذه الخطوة “في إطار سعي المفوضية لزيادة وعي النساء بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية ودعم تمثيلهن في المجالس البلدية”.

وأكدت وحدة دعم المرأة “على أهمية دور النساء في الانتخابات، وأشارت إلى أن هذه الحملات ستستمر في مختلف الجامعات والمؤسسات لتعزيز الوعي المجتمعي حول المشاركة النسائية في الحياة السياسية”.