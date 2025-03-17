المفوضية تُنظم حملة للتوعية حول «سجل الناخبين»

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع برلمان الشباب، “حملة توعوية داخل كلية الهندسة بجامعة طرابلس”.

وجاءت هذه الحملة “ضمن الجهود المستمرة لتحفيز الطلبة والطالبات على التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية 2025، المجموعة الثانية”.

وتخللت الحملة “توزيع مطويات توعوية على الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، تضمنت إرشادات حول كيفية التسجيل في سجل الناخبين، إضافة إلى معلومات تفصيلية حول أرقام مراكز الانتخاب في البلديات المستهدفة”.

وتهدف هذه الجهود “إلى زيادة وعي الشباب بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وتعزيز دورهم في المجالس البلدية”.

وأكدت وحدة دعم المرأة، على “أهمية دور النساء في الانتخابات”، مشيرةً إلى أن “هذه الحملة هي جزء من سلسلة حملات ستستمر في الجامعات والمؤسسات المختلفة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الحياة السياسية”.