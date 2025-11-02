رفع جاهزية رؤساء مراكز توزيع البطاقات استعداداً للانتخابات البلدية

في إطار الاستعداد لانطلاق مرحلة توزيع بطاقة الناخب ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، أقام قسم التدريب والإجراءات بإدارة العمليات الميدانية دورة تنشيطية استهدفت رؤساء مراكز توزيع بطاقة الناخب في البلديات التسع: سرت، سبها، بنغازي، سلوق، الأبيار، توكرة، قمينس، طبرق، وقصر الجدي.

وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة رؤساء المراكز وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ عملية توزيع البطاقات وفق المعايير والإجراءات المعتمدة، استعدادًا لبدء عملية التوزيع يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025.

وأُقيمت التدريبات بإشراف منسقي التدريب بمكاتب الإدارة الانتخابية في سرت وسبها وبنغازي وطبرق، وبمتابعة مباشرة من قسم التدريب والإجراءات بإدارة العمليات الميدانية بالمفوضية.