رفع جاهزية رؤساء مراكز توزيع البطاقات استعداداً للانتخابات البلدية

ليبيا
مفوضية الانتخابات
استعدادًا للانتخابات البلدية 2025.. تدريب رؤساء مراكز توزيع بطاقات الناخبين

في إطار الاستعداد لانطلاق مرحلة توزيع بطاقة الناخب ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، أقام قسم التدريب والإجراءات بإدارة العمليات الميدانية دورة تنشيطية استهدفت رؤساء مراكز توزيع بطاقة الناخب في البلديات التسع: سرت، سبها، بنغازي، سلوق، الأبيار، توكرة، قمينس، طبرق، وقصر الجدي.

وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة رؤساء المراكز وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ عملية توزيع البطاقات وفق المعايير والإجراءات المعتمدة، استعدادًا لبدء عملية التوزيع يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025.

وأُقيمت التدريبات بإشراف منسقي التدريب بمكاتب الإدارة الانتخابية في سرت وسبها وبنغازي وطبرق، وبمتابعة مباشرة من قسم التدريب والإجراءات بإدارة العمليات الميدانية بالمفوضية.

آخر تحديث: 2 نوفمبر 2025 - 11:59
