المفوضية تُنظّم ورشة عمل لدعم جهود «التوعية الانتخابية»

انطلقت صباح اليوم، بمقر المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فعاليات ورشة العمل حول “تعزيز استراتيجيات التوعية لمرحلتي استلام البطاقة والاقتراع”، التي تنظمها إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، بدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا، وتستمر لمدة يومين بمشاركة واسعة من ممثلي الحركة العامة للكشافة والمرشدات، واتحادات الطلبة، ومنسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية.

واستُهِلّت الورشة بجلسة افتتاحية ألقاها الأستاذ خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل، رحب فيها بالمشاركين، مشدداً على أهمية اللقاءات التفاعلية في توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين المفوضية ومختلف الجهات الداعمة للعمل التوعوي. وأكد الموسي أن الورشة تهدف إلى تقييم الأداء التوعوي خلال المراحل السابقة، وتطوير أدوات العمل بما يواكب التحديات الميدانية، وصولاً إلى تصميم وتنفيذ حملات فعالة تستهدف مختلف فئات المجتمع.

كما قدّمت الأستاذة عائشة ثبوت، رئيس قسم التوعية بالمفوضية، عرضاً مفصلاً استعرضت فيه نتائج حملات التوعية السابقة، وسلطت الضوء على أبرز النجاحات والتحديات الميدانية، مؤكدة ضرورة البناء على المكتسبات وتجاوز التحديات في المرحلة القادمة.

وفي جلسة لاحقة، تناولت ثبوت أدوات التوعية المستخدمة، كالمطبوعات ومراكز الاتصال والحملات الميدانية ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحةً كيفية توظيف هذه الأدوات في إيصال الرسائل التوعوية بفعالية إلى الفئات المستهدفة.

كما تخللت الورشة جلسة تفاعلية لتمرين “رسم خرائط التحديات التوعوية حسب المناطق”، أشرف عليها الأستاذ خالد الموسي، وشارك فيها الحضور بعرض تجارب ميدانية ناجحة من مراحل انتخابية سابقة، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه الورشة في إطار التحضيرات التي تجريها المفوضية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، لاسيما في مرحلة استكمال توزيع بطاقة الناخب وتهيئة البيئة المناسبة لضمان مشاركة فاعلة وواسعة في يوم الاقتراع.