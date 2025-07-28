المفوضية تُنهي عملية «العد والمسح للبطاقات» استعداداً لاعتماد السجل النهائي للناخبين

أنجزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عملية العد والمسح الشامل للبطاقات الانتخابية غير المستلمة، ضمن استعداداتها الجارية لمرحلة الاقتراع الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، وذلك بهدف تحديد أعداد الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم، تمهيداً لاعتماد السجل النهائي للناخبين المؤهلين للتصويت.

وشملت العملية استبعاد أسماء غير المستلمين من قوائم الناخبين، في خطوة تنظيمية تهدف إلى حصر السجل الانتخابي بالمواطنين المؤهلين فعلياً للمشاركة في يوم الاقتراع، ما يُعزز دقة البيانات ويُقلّص فرص التلاعب أو التكرار.

وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة تُعد من المحطات الأساسية في مسار التحضير للعملية الانتخابية، مشددة على التزامها بإرساء معايير النزاهة والشفافية والكفاءة في كافة مراحل العملية، بما يضمن انعكاس الإرادة الحقيقية للناخبين.