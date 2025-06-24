المفوضية والأمم المتحدة تناقشان توفير بيئة آمنة وشفافة للانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، رئيسة بعثة التقييم الاستراتيجي لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، دانييلا كوروسلاك، والوفد المرافق لها، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

ويأتي اللقاء ضمن جهود دعم العملية الانتخابية في ليبيا من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث ناقش الجانبان مستجدات العملية الانتخابية، ومراحل التقدم المحرزة، والدور الفني والاستشاري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في هذا السياق، بما يشمل دعم إدارة العمليات الانتخابية وتدريب الكوادر، والعمل على توفير بيئة انتخابية آمنة وشاملة.

وأشادت كوروسلاك، بجهود المفوضية في إنجاز مراحل انتخابات المجالس البلدية، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي لتعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار والتنمية على المستوى المحلي في ليبيا.