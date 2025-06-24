المفوضية والمؤسسة الليبية للإعلام تعقدان اجتماعاً لتعزيز التوعية الانتخابية

عُقد اجتماع مشترك بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الليبية للإعلام، تناول سبل تعزيز التوعية الإعلامية قبيل انطلاق مرحلة توزيع بطاقة الناخب الخاصة بانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025.

وترأس الاجتماع من جانب المفوضية عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده، بحضور عدد من المسؤولين من إدارة التوعية والتواصل والإدارة الانتخابية في مكاتب بنغازي والمرج، فيما شارك من جانب المؤسسة الليبية للإعلام رئيس المؤسسة محمد بعيو، ومستشار رئيس المؤسسة لشؤون الانتخابات والتواصل السياسي راقي الشهيبي، إلى جانب ممثلين عن قنوات الحدث والوسط والمسار.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون بين المفوضية والمؤسسات الإعلامية لتعزيز جهود التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وترسيخ دور الإعلام الوطني في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتوسيع نطاق التفاعل المجتمعي خلال مرحلة توزيع بطاقة الناخب.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة خطوات تنسيقية تنفذها المفوضية لضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية، عبر شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، بما يسهم في ضمان مشاركة واسعة وشفافة تعكس إرادة الناخبين.