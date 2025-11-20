المفوضية ومجلس النواب يبحثان تحديات انتخابات النقابات المهنية

عقدت المفوضية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، اجتماعًا مشتركًا بديوان مجلس النواب مع لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية، بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة ومدير إدارة انتخاب النقابات عبدالباسط النفاتي، إلى جانب المستشار جمعة أبو زيد وأعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه سير العملية الانتخابية للنقابات المهنية، وسبل تذليلها بما يضمن تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بأعلى درجات الانضباط والكفاءة.

واتفق الطرفان على اتخاذ حزمة من الإجراءات المشتركة لدعم نجاح العملية الانتخابية للنقابات المعتمدة، مع التأكيد على استمرار التنسيق المباشر بين المفوضية ولجنة اعتماد النقابات، وعقد اجتماعات دورية لاستكمال المهام الموكلة لكل طرف.

وأكدت المفوضية التزامها التام بتوفير كل المتطلبات الفنية والإدارية لضمان سير الانتخابات بكفاءة وشفافية، انسجامًا مع الاختصاصات المناطة بها، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية للنقابات المهنية.