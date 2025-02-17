المقريف: التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وتحقيق التغيير والتطور

قدم وزير التّربية والتّعليم ورئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، موسى المقريف، تهنئة بمناسبة الذّكرى الرّابعة عشرة لِثورةِ السابع عشر من فبراير.

وقال المقريف: “بحلول الذكرى الرابعة عشرة لثورة السابع عشر من فبراير، نستلهم روحًا جديدة للعمل والبناء، فالثورة لم تكن لتحرير الأرض فحسب، بل لتحرر العقول من قيود الجهل والتخلف، وتنيرها بالعلم والمعرفة”.

وأضاف: “كل يومٍ نتأكد أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأن تحرير العقول هو السبيل نحو بناء جيل قادر على تحقيق التغيير والتطور”.

وتابع: “في وزارة التربية والتعليم، نعمل بكل جهدٍ لتوفير تعليمٍ يليق بأبنائنا، تعليمٍ يُحرر الطاقات، ويُعزز الإبداع، ويُنمّي القدرات، ويدعم الابتكارات، نهنئكم بهذه المناسبة العزيزة، ونعدكم بأننا سنظل أوفياء لرسالة العلم، وسنواصل العمل لتحقيق رؤية ثورتنا في بناء وطنٍ قويٍ بعلمِ أبنائه وحريتهم الفكرية”.