«المقريف» الميزانية التشغيلية قيد التوزيع والكتب المدرسية جاهزة

أعلن وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” اليوم الأحد، بدء العام الدّراسي الجديد في البلاد دون تأخير، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح قطاع التعليم.

ووفقاً لمنصة “حكومتنا” قال “المقريف” في كلمة صحفية: أن الوزارة وفّرت الكتاب المدرسي لـ 2,345,668 مليون طالب وطالبة في 6,608 مؤسسة تعليميّة، كما شرعت في توزيع الميزانيّة التشغيليّة للمدارس.

ودعا “المقريف” إدارات المؤسسات التعليمية للانضباط وفق الخطّة الدراسيّة المنصوص عليها في القرار 1218 لعام 2023، مشيداً بدور أولياء الأمور في المساهمة في نجاح العمليّة التعليميّة.