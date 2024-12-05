المقريف: وجّهنا البلديات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعليق الدراسة

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، “أن الوزارة منحت السلطة التقديرية لمراقبي التربية والتعليم في البلديات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعليق الدراسة أو منح عطلات للطلاب والتلاميذ في مثل هذه الأجواء الممطرة”.

وأوضح الوزير، لمنصة حكومتنا، “أن هذا القرار يهدف إلى حماية الطلاب وضمان سلامتهم، مع التأكيد على أهمية متابعة تطورات الأحوال الجوية والتعامل معها بما يخدم المصلحة العامة”.

وأوضح المقريف، “أن الوزارة تضع سلامة الطلاب والتلاميذ في مقدمة أولوياتها”، داعيا إلى “التنسيق المستمر بين المراقبين والجهات ذات العلاقة لضمان اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة، “عن تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها خلال الفترة المسائية لهذا اليوم، بسبب الظروف الجوية وما تشهده المنطقة من هطول أمطار”.

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، “سقوط أمطار بين المتوسطة و الغزيرة الشدة على مناطق الشمال الغربي (مناطق الساحل من راس اجدير إلى مصراتة و مناطق الدواخل- سهل جفارة- مناطق الجبل الغربي -ترهونة- مسلاتة- بني وليد )، وذلك اعتبارا من مساء اليوم الخميس ويوم الغد الجمعة خصوصاً على منطقة طرابلس الكبرى”.