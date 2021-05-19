المقريف: وزارة التعليم لن تترك المعلم وستدعمه حتى ينال حقوقه

عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى محمد المقريف، اجتماعاً بديوان الوزارة، مع نقباء التعليم في بليدات (الأصابعة، الناصرية، تاجوراء، صرمان، زليتن، مسلاتة، الماية، قصر بن غشير، المشاشية، زوارة، المعمورة، حي الأندلس، قصر الأخيار، الخمس)، إضافة إلى ممثلين عن النقابة العامة لمعلمي ليبيا.

وفي كلمة بالنيابة عن زملاءه، أعرب نقيب معلمي الأصابعة عن سعادته بلقاء الوزير، وما يبذله من جهود واضحة ووضعه اليد على الجرح الذي يُعاني منه المعلم في ليبيا التي كلفوا بالدفاع عنها، مؤكداً أنهم لا يطالبون إلا بحق المعلم، بينها القانون رقم (4)، وفق قوله.

بدوره، استهل الوزير كلمته بالتشديد على دور قطاع التربية والتعليم في بناء الدولة والمواطن، مضيفاً أن رسالة الوزارة بالخصوص واضحة وترتكز على أربعة عناصر أساسية هي المعلم، والطالب، والبيئة التعليمية، والوسائل التعليمية.

وأحاط الوزير الحضور بتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتضمنة لضرورة دعم المعلم والوقوف معه، مُنوِّهاً إلى أنه سيبذل كل جهوده في سبيل دعم المعلم حتى ينال حقوقه، متعهداً بالدفاع عنها، ومؤكداً على الدور الهام لنقابات التعليم في الوقوف مع قطاع التعليم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

يُشار إلى أن مجلس النواب الليبي أصدر في نوفمبر 2018م القانون رقم 4 بشأن قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم.